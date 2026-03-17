Unità d’Italia | il significato del 17 marzo

Il 17 marzo si celebra l’Unità d’Italia, una giornata dedicata a ricordare le origini dello Stato italiano e a riflettere sui valori che ancora oggi uniscono il Paese. È un momento per ripercorrere le tappe fondamentali del processo unificatore e per riconoscere il ruolo di figure storiche che hanno contribuito a creare l’Italia moderna. La ricorrenza invita a confrontarsi con il passato e con l’identità nazionale.

Una giornata per ricordare le radici dello Stato unitario e riflettere sui valori che ancora oggi tengono insieme il Paese.. Il 17 marzo, Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, è una ricorrenza che custodisce il senso profondo dell’identità italiana. Non rappresenta soltanto un appuntamento con la memoria, ma un’occasione per tornare alle radici del percorso che ha portato alla nascita dello Stato unitario e alla definizione di un progetto politico condiviso. Le origini storiche e il compimento del Risorgimento. Il 17 marzo 1861 il Parlamento proclamò ufficialmente il Regno d’Italia, riconoscendo Vittorio Emanuele II come primo sovrano dell’Italia unita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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