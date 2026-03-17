Unità d’Italia il 17 marzo celebrazioni per i 165 anni | i messaggi delle istituzioni

Il 17 marzo si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, la costituzione, l’inno e la bandiera, segnando il 165° anniversario dell’Unità d’Italia. Le istituzioni hanno inviato messaggi ufficiali per ricordare questa ricorrenza, che coinvolge cittadini e rappresentanti delle istituzioni a livello nazionale. La giornata è dedicata a ricordare gli aspetti fondamentali della storia e dell’identità italiana.

Il 17 marzo è la Giornata dell’Unità Nazionale, della costituzione, dell’inno e della bandiera. In questa occasione in cui si celebrano i 165 anni dell’unità d’Italia, le istituzioni hanno lanciato messaggi forti Nel giorno in cuisi celebrano i 165 anni dell’Unità d’Italia, le più alte cariche dello Stato rinnovano un appello forte ai valori fondanti della Repubblica:libertà, giustizia, pace e coesione nazionale. Un messaggio condiviso che attraversa le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei principali rappresentanti delle istituzioni. Al centro della ricorrenza del17 marzo, Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, c’è il richiamo all’impegno civile e alla responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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