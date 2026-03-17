165 anni dall’Unità d’Italia | Meloni celebra sui social il contributo di chi lavora per la Nazione Nelle scuole la ricorrenza è occasione di memoria civica e didattica attiva

Il 17 marzo 2026 ricorre il 165° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, data ufficiale di nascita dell’unità nazionale. In questa occasione, la presidente del Consiglio ha condiviso sui social un messaggio dedicato a chi contribuisce quotidianamente al progresso del Paese. Nelle scuole si svolgono attività e iniziative per ricordare questa ricorrenza attraverso momenti di memoria civica e didattica attiva.