165 anni dall’Unità d’Italia | Meloni celebra sui social il contributo di chi lavora per la Nazione Nelle scuole la ricorrenza è occasione di memoria civica e didattica attiva
Il 17 marzo 2026 ricorre il 165° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, data ufficiale di nascita dell’unità nazionale. In questa occasione, la presidente del Consiglio ha condiviso sui social un messaggio dedicato a chi contribuisce quotidianamente al progresso del Paese. Nelle scuole si svolgono attività e iniziative per ricordare questa ricorrenza attraverso momenti di memoria civica e didattica attiva.
Il 17 marzo 2026 segna il 165° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861 con l'approvazione della legge istitutiva da parte del Parlamento subalpino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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