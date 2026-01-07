Festa del Tricolore cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri in Piazza del Quirinale – Il video

Il 7 gennaio 2026, in occasione della Festa del Tricolore, si è svolto in Piazza del Quirinale il cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. L’evento rappresenta una cerimonia istituzionale importante, simbolo di memoria e tradizione nazionale, inserita nel contesto delle celebrazioni per la ricorrenza.

(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2026 Oggi è il giorno della Festa del Tricolore. In occasione di questo evento, in piazza del Quirinale, si è tenuto il cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

