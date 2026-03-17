Unionmeccanica Confapi Taranto Minervini nuovo presidente

Nella serata di lunedì 16 marzo, durante un’assemblea partecipata, Unionmeccanica Confapi Taranto ha scelto il nuovo presidente. La decisione è stata unanime e riguarda il cambio al vertice della sezione tarantina. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore, che hanno espresso con il voto la loro preferenza.

Tarantini Time Quotidiano Cambio al vertice della Sezione Unionmeccanica di Confapi Taranto. Nella serata di lunedì 16 marzo, al termine di un’assemblea partecipata, è stato eletto all’unanimità il nuovo presidente. Si tratta di Gianluca Minervini, rappresentante della “GI.DA srl”, che succede a Giuseppe D’Alessandro della “TECNOMEC Engineering srl”, recentemente nominato componente del Comitato Direttivo di Unionmeccanica Nazionale. Un passaggio di consegne accolto con soddisfazione dal presidente di Confapi Taranto, ing. Fabio Greco, che ha ringraziato il presidente uscente per il lavoro svolto e ha augurato buon lavoro alla nuova governance, chiamata a guidare una fase importante per il comparto metalmeccanico locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Unionmeccanica Confapi Taranto, Minervini nuovo presidente Articoli correlati Nomine&Poltrone, Lorenzo Asciutti nuovo presidente giovani imprenditori di ConfapiTernano, classe 1991, è presidente presidente del consiglio di amministrazione della società Angeloni srl e socio della Asciutti srl: resterà in... Bacini galleggianti per l’Arsenale, Greco (Confapi): “Un’opportunità per Taranto”Tarantini Time QuotidianoIl presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, interviene sul bando pubblicato dal Ministero della Difesa per l’acquisto di...