Nomine&Poltrone Lorenzo Asciutti nuovo presidente giovani imprenditori di Confapi

Lorenzo Asciutti è diventato presidente dei giovani imprenditori di Confapi dopo che l’assemblea, riunita a Roma, ha deciso all’unanimità di affidargli il ruolo per i prossimi tre anni. Asciutti, 35 anni, ha ottenuto il mandato durante l’incontro in cui sono state discusse le sfide delle aziende giovani nel settore manifatturiero. La scelta è arrivata in un momento in cui le imprese emergenti affrontano nuove normative e opportunità di mercato.

Ternano, classe 1991, è presidente presidente del consiglio di amministrazione della società Angeloni srl e socio della Asciutti srl: resterà in carica per il prossimo triennio L’assemblea dei giovani imprenditori di Confapi, riunitasi a Roma presso la sede della confederazione, ha eletto all'unanimità Lorenzo Asciutti come nuovo presidente del gruppo per il prossimo triennio. Ampia la partecipazione all’assemblea con rappresentanti dei vari gruppi giovani intervenuti da tutta Italia e alla presenza del vicepresidente nazionale Luigi Pino. Asciutti prende il posto di Eustachio Papapietro. Classe 1991, ternano, Lorenzo Asciutti inizia l’attività lavorativa nel 2014 all’interno dell’azienda di famiglia operante nel settore del trasporto merci e della logistica.🔗 Leggi su Ternitoday.it Nomine&Poltrone, Remigio Venanzi eletto nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti Il Consiglio comunale di Terni ha scelto ieri Remigio Venanzi come nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti. Nomine & Poltrone, ecco il nuovo consiglio di amministrazione di Generazione T L’assemblea dei soci di Generazione T, cooperativa con sede a Castiglione del Lago, ha approvato il rinnovo del consiglio di amministrazione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lorenzo Asciutti eletto Presidente dei Giovani Imprenditori Confapi per il nuovo triennio. Nomine, parte il valzer delle poltrone nelle authority: ecco chi decidePrima dell’estate partirà una tornata di nomi in tutti gli organismi indipendenti che sovrintendono ai mercati. Dall’Energia all’Antitrust, passando per la Consob grandi manovre in corso Nessuno può ... milanofinanza.it Nomine, con il governo Meloni c’è una poltrona per tuttiIl governo Meloni sembra attuare un aumento di nomine in enti pubblici e autorità. Si osservano ampliamenti di consigli di amministrazione e creazioni di nuove società. Questa politica delle poltrone ... milanofinanza.it L’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confapi ha scelto la nuova guida del Gruppo per il prossimo triennio, affidando all’unanimità l’incarico di Presidente a Lorenzo Asciutti. La nomina rappresenta un passaggio significativo nel percorso di consolidamento facebook GIOVANI IMPRENDITORI CONFAPI: LORENZO ASCIUTTI ELETTO NUOVO PRESIDENTE Leggi la news completa confapinews.confapi.org/news/giovani-i… x.com