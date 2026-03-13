Bacini galleggianti per l’Arsenale Greco Confapi | Un’opportunità per Taranto

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando per l’acquisto di due bacini galleggianti da 10 metri destinati all’Arsenale di Taranto. Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ha commentato che questa iniziativa rappresenta un’opportunità per la città. La pubblicazione del bando è stata comunicata ufficialmente e l’obiettivo è migliorare le infrastrutture dell’arsenale.

Tarantini Time Quotidiano Il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, interviene sul bando pubblicato dal Ministero della Difesa per l'acquisto di due bacini galleggianti da 10.000 tonnellate destinati al potenziamento delle attività manutentive dell'Arsenale di Taranto. "Quella secondo cui, attraverso la realizzazione di un nuovo bacino galleggiante, si potrà rispondere all'esigenza strategica di potenziare le capacità manutentive dell'Arsenale di Taranto dovrebbe essere un'ottima notizia. Soprattutto nell'ottica degli interessanti sbocchi occupazionali che potrebbe generare. Ma nonostante questo, nella nostra città non si perde occasione per montare polemiche e sollevare distinguo che, davvero, non possono che lasciare interdetti".