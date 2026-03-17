Union Kroton trionfa | 4-3 nel derby juniores

Nella partita tra Union Kroton e Rocca di Neto, i due team si sono affrontati sul campo del settore A di Crotone, concludendo con un punteggio di 4-3 a favore dei rossoblu. La sfida, molto combattuta, ha visto entrambe le squadre segnare più volte nel corso dei novanta minuti. La partita si è svolta senza interruzioni significative sul terreno di gioco.

Il derby juniores tra Union Kroton e Rocca di Neto si è concluso con un risultato finale di 4-3 a favore della compagine rossoblu, dopo una sfida incalzante disputata sul terreno del settore A di Crotone. La partita, valida per i play-off finali del campionato, ha l’Union Kroton prevalere nonostante il vantaggio iniziale e le difficoltà create dall’espulsione del portiere avversario. L’incontro ha appassionato un numeroso pubblico presente sugli spalti, testimoniando come lo sport giovanile in Calabria continui a generare un forte coinvolgimento emotivo nel territorio. L’esito positivo apre ora la strada al torneo Élite per l’Union Kroton, trasformando un obiettivo che sembrava irraggiungibile in una concreta possibilità di accesso ai massimi livelli agonistici regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Union Kroton trionfa: 4-3 nel derby juniores Articoli correlati Scandicci trionfa nel derby di Champions League e si qualifica ai quartiScandicci ha mostrato grande carattere già nei set regolari: dopo aver perso il primo parziale 24-26, le padrone di casa hanno reagito con... Union trionfa: 11 vittorie di fila, 69-63 ai DragonsIl parquet del Palazzetto di Prato ha ieri sera, domenica 8 marzo 2026, uno scontro diretto che ha confermato la supremazia della capolista Union. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e contenuti dedicati a Union Kroton Discussioni sull' argomento Lamezia Futsal chiude in trionfo: vittoria per 9-3 e primo posto da imbattute; Dalla corsa alla D alla bagarre salvezza: weekend ricco di emozioni nei campionati dilettantistici calabresi; Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 14. Corigliano soffre ma cala il poker: battuto l’Union Kroton 4-1I biancoazzurri vanno avanti con Kone, subiscono il pari di Tossi ma nella ripresa Basile con un capolavoro e la doppietta di Lentini regalano tre punti che valgono il momentaneo accesso alla zona pla ... ecodellojonio.it Nell’ultima giornata di campionato le lametine superano l’Union Kroton e conquistano l’accesso diretto alle semifinali dei play-off - facebook.com facebook