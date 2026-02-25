Scandicci trionfa nel derby di Champions League e si qualifica ai quarti

Scandicci ha mostrato grande carattere già nei set regolari: dopo aver perso il primo parziale 24-26, le padrone di casa hanno reagito con convinzione, ribaltando il punteggio nel secondo (25-17) e nel terzo (25-15), prendendo progressivamente il controllo del match contro le rivali piemontesi. Nel quarto set la formazione toscana è riuscita a mantenere il vantaggio nei momenti chiave grazie a giocate decisive di Antropova e compagne, portando il confronto al Golden set. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche:

Pallanuoto femminile, la SIS Roma vince e si qualifica ai quarti di Champions League

Scandicci firma la rimonta da urlo nel derby di Champions League: Antropova show, Novara ko e pass per i quarti

Temi più discussi: Playoff, Andata | Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Novara-Scandicci 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor ad un successo importante; Conegliano, Milano e Bergamo dominano: Scandicci sconfigge ancora Chieri in volata; Novara conquista il vantaggio nei playoff: successo in CEV Champions League.

Scandicci firma la rimonta da urlo nel derby di Champions League: Antropova show, Novara ko e pass per i quartiScandicci ha vinto la battaglia campale con Novara e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver perso il ... oasport.it

LIVE Scandicci-Novara 3-1 (1-0), Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane compiono l’impresa e volano ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Scandicci-Novara. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

Champions League, le possibili avversarie dell'Atalanta negli ottavi di finale - facebook.com facebook

L' è di finale di Champions League La serata alla New Balance Arena viene decisa dal calcio di rigore a tempo scaduto di #AtalantaBorussiaDortmund 4-1 #SkySport #Pasalic #SkyU x.com