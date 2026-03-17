L’antica cisterna settecentesca del Collegio Raffaello a Urbino è aperta al pubblico e visibile a tutti. La struttura, in pietra, si trova all’interno del cortile del collegio e rappresenta uno dei pochi elementi storici ancora visibili dell’edificio. La cisterna, di forma rettangolare, si trova vicino alle mura del collegio e non presenta più acqua al suo interno.

L’antica cisterna settecentesca del Collegio Raffaello a Urbino è visibile da tutti. Ovviamente dall’alto: infatti è stata messa in opera la nuova vetrata calpestabile, lunga circa 2 metri, che permette di avere una visuale dell’enorme serbatoio scoperto a luglio, svuotato dai calcinacci e ora nuovamente pieno d’acqua di vena. Giorgio Londei, presidente del Legato Albani dice: "Si ampliano anche i punti d’interesse del palazzo dotati di pannelli illustrativi della serie “Scoprendo il Collegio Raffaello“: dopo il pozzo e la torretta dell’osservatorio meteorologico, entrambi nel cortile del palazzo, ora è toccato alla cisterna collocata nel secondo locale commerciale che affaccia su via Cesare Battisti, dove ora sarà visibile per tutti coloro che vi entrano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una sguardo sulla antica cisterna. Collegio Raffaello senza “segreti“

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