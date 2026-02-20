Brindisi antica | un libro riscopre i segreti del centro storico

Un nuovo libro, “Izza Papa! Brindisi: Storie e meraviglie del centro storico”, di Marco Greco, rivela i segreti nascosti nel cuore antico della città. L’autore ha raccolto racconti e dettagli sui palazzi storici e le piazze, portando alla luce elementi sconosciuti ai più. La pubblicazione si basa su interviste e ricerche sul territorio, creando un ritratto vivo del centro storico di Brindisi. La presentazione del volume è prevista per la prossima settimana.

Brindisi Riscoperta: Un Libro Rivive le Storie del Centro Storico. Un nuovo libro, “Izza Papa! Brindisi: Storie e meraviglie del centro storico” di Marco Greco, offre uno sguardo intimo e suggestivo sul cuore antico di Brindisi, un mosaico di ricordi e atmosfere che si intrecciano con la vita quotidiana. Presentato il 20 febbraio 2026, il volume si propone di riscoprire un patrimonio culturale radicato nelle pietre e nelle atmosfere del centro storico, un omaggio alla città e alla sua gente. Un Viaggio nella Memoria Brindisina. Lo speaker radiofonico e collaboratore giornalistico Marco Greco ha attinto alla sua esperienza personale e alle sue radici brindisine per creare un racconto che ambisce a essere sia intimo che universale.🔗 Leggi su Ameve.eu

