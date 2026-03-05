Antica Roma Cristianità Risorgimento | arte e politica nel trittico di Palazzo Chigi tra Raffaello Guttuso e Pace

Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi è stata esposta una nuova opera, un grande quadro di Renato Guttuso intitolato “La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio”. L’opera rappresenta Giuseppe Garibaldi e i suoi uomini durante la battaglia del 1860 nei pressi di Palermo. La presentazione di questa tela si inserisce nel contesto di una mostra che unisce arte e politica, con opere di Raffaello e Pace.

Da pochi giorni, nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, spicca una novità di grande impatto: l’imponente tela di Renato Guttuso, “La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio”, che immortala Giuseppe Garibaldi con i suoi garibaldini nella storica battaglia del 1860, vicino a Palermo. I colori intensi e il dinamismo della composizione restituiscono la tensione, il coraggio e la determinazione dei protagonisti, un’energia che attraversa i secoli e cattura immediatamente lo sguardo di chi entra nella sala. Sulle pareti di Palazzo Chigi i valori della premier. Sorprendentemente, un’opera firmata da uno degli artisti di riferimento della sinistra italiana, oltre che convinto militante del Pci, dialoga perfettamente con i valori che guidano Giorgia Meloni: patriottismo, amore per l’Italia e orgoglio nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Antica Roma, Cristianità, Risorgimento: arte e politica nel “trittico” di Palazzo Chigi, tra Raffaello, Guttuso e Pace Giorgia Meloni: dalla Garbatella a Palazzo Chigi – Storia di un'ascesa politicaNata nel 1977 nel quartiere popolare della Garbatella a Roma, Giorgia Meloni è diventata il 22 ottobre 2022 la prima donna Presidente del Consiglio... Leggi anche: Ucraina, Palazzo Chigi “Obiettivo pace, sovranità e integrità territoriale”