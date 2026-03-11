Il calciatore del Napoli, Miguel Gutierrez, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Ha spiegato di aver iniziato a giocare a destra solo quest’anno, aggiungendo di sentirsi in grado di svolgere bene anche in quella posizione. La sua esperienza si è concentrata sulla nuova funzione sul campo, senza fare riferimenti ad altri aspetti.

Il calciatore del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. « Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Clean sheet? La cosa più importante è vincere, anche se ovviamente riuscire a vincere senza subire gol è meglio». L’elastico su Vlasic? « Sono cose che succedono nel corso di una gara, non ci lavoro specificatamente in allenamento, però so farlo da un punto di vista tecnico. In allenamento ci concentriamo sul preparare la partita». «Riavere con noi giocatori come De Bruyne ed Anguissa è molto importante, perché sono grandi calciatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gutierrez: “Non avevo mai giocato a destra prima di quest’anno, ma credo di poter fare bene anche lì”

Articoli correlati

Gutierrez: “Mai avevo giocato a destra, sono più difensivo di Politano, ma penso che posso farlo anch’io”Dc Napoli 31/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Miguel...

“Non avevo mai giocato a destra”2026-02-02 15:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole.

Aggiornamenti e notizie su Gutierrez Non avevo mai giocato a...

Discussioni sull' argomento Sanyo Gutiérrez: Guardando indietro, penso che avrei potuto essere un partner migliore; Adani: Contro il Verona Conte ha ritrovato la sua connessione sacra: quella con Lukaku; UFFICIALE - Dezi si ritira ma annuncia: Inizia subito un nuovo percorso.

Gazzetta: da Alisson Santos e Hojlund (che andranno riscattati), fino a Vergara, Gilmour e Gutierrez. Tutti under 25. - facebook.com facebook

#VeronaNapoli, formazioni ufficiali: da Meret ad Alisson Santos, Gutierrez, #Politano e Frese, tutte le scelte x.com