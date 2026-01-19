Trump un uomo solo al comando | Minoli torna al Tennis Club Napoli con Faccia a Faccia con la Storia

Giovanni Minoli torna al Tennis Club Napoli con il terzo appuntamento del ciclo “Faccia a Faccia con la Storia”. Mercoledì 22 gennaio alle ore 18, l’evento offrirà uno spazio di approfondimento e riflessione su figure e vicende storiche di rilievo, in un contesto di sobrietà e rispetto. Un’occasione per ascoltare punti di vista e analisi in un’atmosfera intima e riservata.

Giovanni Minoli torna protagonista al Tennis Club Napoli con il terzo appuntamento del ciclo " Faccia a Faccia con la Storia ", in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 18.30, nella storica sede di Viale Anton Dohrn. Il tema scelto per l'incontro, "Trump: poteri e limiti dell'Uomo solo al comando", offre una riflessione di forte attualità sul rapporto tra leadership, consenso e istituzioni, attraverso lo sguardo critico e documentato che contraddistingue il lavoro del giornalista. Dopo il grande interesse suscitato dai precedenti incontri della rassegna, dedicati a figure e passaggi cruciali della storia politica e civile contemporanea, Minoli prosegue un percorso di analisi che mette in dialogo passato e presente, stimolando il confronto e la partecipazione del pubblico.

