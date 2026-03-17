Martedì 17 marzo 2026, nel nuovo episodio di Un posto al sole, Maurizio potrebbe essere riconosciuto e Cristina si confronta con il dolore causato dall’assenza di Greta. I personaggi principali si preparano a vivere nuove tensioni e scenari inaspettati, mentre i fan seguono con attenzione gli sviluppi della trama. La puntata promette di riservare sorprese e cambiamenti per gli attori coinvolti.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 17 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che la data delle nozze tra Niko e Manuela è sempre più vicina e i preparativi continueranno a provocare stress alla futura sposa, anche per via della seduta di laurea. Spoiler Un posto al sole 17 marzo 2026: aumenta la tensione tra Ferri e Cristina, Marielle nasconde tutto a Guido e Bice Maurizio senza rivelare la sua identità continuerà a recarsi al Caffè Vulcano, qualcuno però potrebbe riconoscerlo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 17 marzo 2026: Maurizio viene riconosciuto? L’assenza di Greta fa soffrire Cristina

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