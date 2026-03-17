Un posto al sole le anticipazioni del 18 marzo 2026 | Raffaele e Ornella ad alta tensione

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026: Raffaele e Ornella sono sempre più in crisi. Nella puntata precedente del 17 marzo 2026. Nella puntata di martedì 17 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela, e lei accumula ulteriore stress anche per la seduta di laurea. 🔗 Leggi su Dilei.it

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