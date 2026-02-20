Un posto al sole le anticipazioni del 23 febbraio 2026 | l’ombra della crisi su Raffaele e Ornella

Raffaele e Ornella affrontano una crisi che si fa sentire nel loro rapporto, causando tensioni nella famiglia. La causa principale è il peso delle difficoltà economiche e personali che si sono accumulate negli ultimi mesi. Le anticipazioni del 23 febbraio 2026 rivelano che i due protagonisti si trovano a dover prendere decisioni importanti per risolvere la situazione. La soap di Rai 3, in onda dal 1996, continua a catturare l’attenzione con le sue storie di vita quotidiana e conflitti credibili. La puntata si concentra sui loro tentativi di superare questa fase difficile.

Torna l'appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: Raffaele e Ornella hanno davvero superato la crisi? Nella puntata precedente di venerdì 20 febbraio. Nella puntata di venerdì 20 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così.