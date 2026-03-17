L’attaccante inglese ha concluso la stagione con un voto di 9,5, dimostrandosi protagonista nel gioco della squadra di De Zerbi e formando un’intesa efficace con Baye. È stato il punto di riferimento in campo, con capacità di dribbling e di segnare. Il suo contratto con la squadra è valido fino al 2029, anche se ci sono alcune situazioni in evoluzione.

Nella pazza stagione, l'ennesima a dirla tutta, del Marsiglia, è di sicuro il punto positivo, oltre che quello di riferimento, in attacco e non solo. Insomma, anche senza Roberto De Zerbi che l'aveva voluto fortemente, Mason Greenwood rimane l'uomo in più in una squadra travolta dalle crisi a ogni mezzo passo falso. L'inglese però sembra quasi immune a tante tensioni e cambiamenti e continua a dominare la classifica dei marcatori, con 15 reti, in Ligue 1. In realtà i gol complessivi sono già 25. E già tre in più rispetto alla passata stagione quando aveva chiuso la classifica marcatori del campionato con 21, a pari merito con Dembélé del Psg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un nove e mezzo che segna, dribbla e non si marca: cosa dice alla Juve la stagione super di Greenwood

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