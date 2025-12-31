Darwin Nuñez proposto alla Juventus | la reazione del club bianconero che cerca un ‘nove e mezzo’
La Juventus sta valutando l’eventuale proposta per Darwin Nuñez, considerato un profilo adatto a rafforzare l’attacco. La società bianconera cerca un giocatore che possa ricoprire il ruolo di 'nove e mezzo', in grado di offrire versatilità e imprevedibilità. La situazione resta in fase di valutazione, in attesa di sviluppi ufficiali e di eventuali trattative con il Benfica.
per rinforzare il proprio attacco. La Juventus ha individuato una necessità impellente per il mercato invernale: l’acquisto di un profilo offensivo versatile, definibile come un “nove e mezzo”. L’obiettivo della dirigenza è duplice: trovare un’alternativa valida a Dusan Vlahovic, il cui rientro dall’infortunio non è previsto prima della fine di febbraio, e disporre di un elemento mobile capace di agire come vice Yildiz o di supportare una punta nel 3-5-2. Lo scrive Tuttosport. La necessità di nuove soluzioni offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
