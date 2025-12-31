Darwin Nuñez proposto alla Juventus | la reazione del club bianconero che cerca un ‘nove e mezzo’

La Juventus sta valutando l’eventuale proposta per Darwin Nuñez, considerato un profilo adatto a rafforzare l’attacco. La società bianconera cerca un giocatore che possa ricoprire il ruolo di 'nove e mezzo', in grado di offrire versatilità e imprevedibilità. La situazione resta in fase di valutazione, in attesa di sviluppi ufficiali e di eventuali trattative con il Benfica.

