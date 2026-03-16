Una foto pubblicata sui social ha riacceso l’attenzione su una delle separazioni più discusse nel panorama dello spettacolo italiano. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono apparsi insieme, attirando l’interesse di molti. La reazione del figlio di un noto conduttore televisivo ha sorpreso gli utenti, creando un nuovo capitolo nella vicenda. L’immagine ha suscitato immediatamente numerosi commenti e discussioni tra gli utenti online.

La recente bufera social nata attorno a una foto apparentemente innocua ha riportato sotto i riflettori una delle separazioni più seguite del mondo dello spettacolo italiano. Quello tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ufficialmente concluso da tre anni, continua a generare commenti, insinuazioni e polemiche, soprattutto da quando la produttrice tv ha pubblicato uno scatto affettuoso insieme al suo attuale compagno, il ballerino Angelo Madonia. Una semplice immagine – condivisa dal figlio della coppia – ha acceso dibattiti sul profilo Instagram di molti, costringendo il figlio maggiore di Bruganelli e Bonolis, Davide Bonolis, a intervenire pubblicamente per difendere la tranquillità della famiglia, rivelando con forza la sua visione sul rapporto tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme, la reazione del figlio di Bonolis spiazza tutti

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