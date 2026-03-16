Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha iniziato una relazione con il ballerino Angelo Madonia, conosciuto durante il programma televisivo Ballando con le Stelle. Recentemente, il figlio di Bruganelli, Davide Bonolis, ha condiviso uno sfogo pubblico. La notizia ha suscitato molte critiche sui social e tra il pubblico, che ha commentato le vicende familiari della coppia.

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha ritrovato la serenità accanto al ballerino Angelo Madonia, conosciuto durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. La relazione tra i due procede a gonfie vele, e anche il figlio di lei, Davide, sembra apprezzare molto il nuovo fidanzato della madre. Sommerso dalle critiche per aver pubblicato uno scatto della coppia, Bonolis Jr ha infatti risposto con un lungo messaggio contro gli hater:”La gente parla. Ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti, ha bisogno di genitori felici”. Lo sfogo di David Bonolis per difendere Sonia. Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e del conduttore Paolo Bonolis, ha sempre spiegato di avere un rapporto speciale con entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pioggia di critiche per Sonia Bruganelli e Madonia, lo sfogo del figlio Davide Bonolis

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