Droga a credito ecco come la banda fidelizzava i clienti | 15 sotto processo

Un'indagine ha portato all'apertura di un procedimento penale contro quindici persone coinvolte in un’organizzazione dedita allo spaccio di droga tra Perugia e Foligno, con rifornimenti provenienti dalla Toscana. La vicenda evidenzia un sistema di fidelizzazione dei clienti attraverso il credito, evidenziando un fenomeno criminale che si estende nel territorio regionale.

Quindici imputati per un ampio giro di spaccio tra Perugia e Foligno, con approvvigionamento in Toscana. Gli imputati sono accusati a vario titolo di detenzione e cessione di droga, estorsione e associazione finalizzata al traffico di sostanze illecite. I fatti risalgono al periodo compreso tra.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

