Escort e cocaina a processo la banda della ' Central' di prostituzione di Don Carlos

A Roma si svolge un processo contro una banda di escort coinvolta nel traffico di cocaina e nella gestione di una centrale di prostituzione. Secondo le indagini, il gruppo reclutava ragazze in Colombia, costringendole a lavorare come prostitute. Al vertice dell’organizzazione ci sarebbe John Hernando Sierra Diaz, conosciuto come ‘Don Carlos’, che avrebbe coordinato le attività illecite.

Non solo prostituzione. I carabinieri hanno raccolto indizi in merito alle donne che venivano rifornite di cocaina o tuci, nota come “cocaina rosa” Reclutavano ragazze in Colombia per farle venire a Roma costringendole a prostituirsi. A coordinare gli affari era, secondo le indagini, John Hernando Sierra Diaz, noto come ‘Don Carlos’. Era lui a capo della ‘Central’ della prostituzione della periferia est dalla città. Il gip di Roma per lui e per la sua banda ha disposto il giudizio immediato. Andranno così alla sbarra 11 persone, di cui tre donne. Un'associazione ben strutturata, attiva h24, con un ruolo preciso per ogni componente. Le escort, a volte, venivano anche accompagnate a domicilio dai clienti in via Veneto, al Salario, a Ponte Milvio, a Trastevere e a San Paolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

