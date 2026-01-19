Ambiente Confeuro aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Confeuro ha aderito all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), impegnandosi a promuovere pratiche agricole sostenibili e a supportare gli obiettivi dell’Agenda 2030. Questa collaborazione mira a integrare le tematiche ambientali nelle strategie del settore agricolo, contribuendo a uno sviluppo più responsabile e equilibrato per il futuro del nostro territorio.

Confeuro entra in ASviS per promuovere la sostenibilità nel settore agricolo e sostenere l’Agenda 2030. Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, aderisce ufficialmente alla Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS), che racchiude una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l’attuazione della Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. A sottolineare l’importanza di questa adesione è il presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, che esprime “grande soddisfazione per l’ingresso di Confeuro in ASviS, un passo significativo che rafforza il nostro impegno sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

