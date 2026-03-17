L’AIA ha riconosciuto un errore nel match di calcio, ammettendo che il rigore su Frattesi era evidente e il VAR avrebbe dovuto intervenire. La decisione di assegnare il calcio di rigore a seguito del contatto tra Scalvini e Frattesi è stata confermata, mentre su un episodio coinvolgente Dumfries si è registrata una differente valutazione. La questione riguarda quindi due situazioni di gioco, con la prima considerata corretta e la seconda meno chiara.

Inter News 24 Open Var, confermato il netto rigore per il contatto tra Scalvini e Frattesi. Regolare il gol di Krstovic: nessun fallo su Dumfries. L’ultima puntata di Open Var su DAZN ha squarciato il velo sulle accese discussioni tra campo e sala video durante Inter-Atalanta. Il rappresentante dell’AIA, Dino Tommasi, ha analizzato i momenti chiave che hanno lasciato i nerazzurri di Cristian Chivu fermi a 68 punti, confermando un errore procedurale e tecnico nel finale di gara. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Open Var, l’AIA ammette l’errore: su Frattesi era rigore. Il punto di rottura riguarda il contatto tra Scalvini e Frattesi. Tommasi è stato categorico: « Questo è un calcio di rigore per dinamica chiara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Open Var, l’AIA ammette l’errore: «Il rigore su Frattesi era solare, il VAR doveva intervenire. Su Dumfries invece…»

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" '" La sentenza di Dino Tommasi, membro del CAN che a 'Open VAR' ha analizzato la decisione di Manganiello e della squadra arbitrale sul contatto Scalvini-Frattesi che ha portato a polemiche su polemiche #InterAtal - facebook.com facebook

OPEN VAR INTER-ATALANTA: RIGORE FRATTESI Manganiello: "Per me niente" Sala Var: "Adesso ha fischiato fallo per la difesa" Sala Var: "No per me" Manganiello: "Lo tocca appena" Sala Var: "Ha detto lo tocca appena" Sala Var: "Molto leggero" Sala Var: x.com