Inter Juve ultimo derby d’Italia tra i fratelli Thuram? Marcus può lasciare i nerazzurri in estate Le ultimissime

Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter in estate, e questo potrebbe rendere l’ultimo derby d’Italia tra lui e il fratello Lilian, ex calciatore e attuale allenatore. La decisione del francese nasce dalla richiesta del club di rivedere il suo ingaggio, che potrebbe portarlo altrove. La stagione, quindi, potrebbe segnare la fine di questa particolare presenza familiare sui campi italiani.

Questo Inter Juve potrebbe essere l’ultimo che vede di fronte i fratelli Thuram: Marcus infatti in estate potrebbe lasciare il club meneghino. La Juve si appresta a vivere un nuovo capitolo di una rivalità che non stanca mai, ma la sfida di domani sera a San Siro potrebbe segnare la fine di un’era per la famiglia Thuram. Secondo l’approfondita analisi di Tuttosport, il Derby d’Italia rischia seriamente di essere l’ultimo confronto diretto tra i due fratelli francesi in Serie A. Se la gara d’andata ci aveva regalato “fior di clip”, compresa quella della ref cam dell’arbitro Colombo che riprendeva un’innocua bisticciata in area prima che entrambi andassero in gol, il ritorno si gioca con l’ombra del mercato che incombe pesantemente su Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

