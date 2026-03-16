Energia von der Leyen ai 27 | ecco le opzioni per ridurre prezzi

La presidente della Commissione europea ha presentato ai 27 membri le diverse opzioni per ridurre i prezzi dell’energia. La riunione si è tenuta a Bruxelles e ha visto protagonisti i rappresentanti degli stati membri, che hanno discusso le possibili strategie e misure da adottare. La Commissione ha sottolineato che le proposte saranno valutate per trovare soluzioni immediate e durature.

Bruxelles, 16 mar. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato una lettera ai capi di governo degli Stati membri in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 marzo, con un focus particolare sulla questione del caro energia, uno dei fattori più importanti che influisce negativamente sulla competitività delle imprese, aggravatosi a seguito dell’inizio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran, e del conseguente blocco dello stretto di Hormuz. A parte l’emergenza, comunque, l’Ue ha bisogno di trovare delle soluzioni strutturali che diminuiscano in modo permanente i costi dell’energia, e in particolare dell’elettricità, e su questo von der Leyen propone agli Stati membri una serie di opzioni possibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Energia, si sveglia anche von der Leyen: “Prezzi troppo alti”. Ma pensa solo al nucleareFinalmente se ne è accorta anche Ursula von der Leyen: “I prezzi dell’elettricità in Europa sono strutturalmente troppo elevati”. Von der Leyen “Errore strategico voltare le spalle all’energia nucleare”“Il nucleare e le energie rinnovabili, insieme, possono diventare i garanti congiunti di indipendenza, sicurezza dell’approvvigionamento e... Tutto quello che riguarda Energia von der Leyen ai 27 ecco le... Temi più discussi: Tanto nucleare nelle nuove misure Ue per l'energia; Von der Leyen: Prezzi dell’elettricità in Ue troppo alti. Errore l’addio al nucleare; Von der Leyen cambia rotta: L'Europa ha sbagliato a voltare le spalle al nucleare; Energia, la Ue spinge sul nucleare. Von der Leyen: Errore strategico ridurre le centrali atomiche. Energia, von der Leyen: Ue valuterà caso per caso misure su prezzi gasLa presidente della Commissione scrive ai leader in vista del Consiglio Europeo e raccomanda di 'preservare i segnali di investimento a lungo termine per le rinnovabili'. adnkronos.com Ue, cosa intende fare Von der Leyen per alleggerire i prezzi dell'energiaSarà dedicato all'emergenza energetica causata dalla guerra in Iran il vertice europeo di questo giovedì e venerdì. Nell'annunciarlo, nella consueta lettera ai leader, la presidente della Commissione ... tg.la7.it Carmelo è un bambino pieno di energia e di allegria. Appena sente partire la musica non riesce a stare fermo: corre, salta, balla e si scatena con il suo tamburo come se fosse già una piccola star! La musica per lui è pura felicità… e guardarlo così mette il s - facebook.com facebook L' #AIE: la guerra in #Iran sta creando più grande stop a #petrolio della storia. Cosa ha detto il numero uno dell'Agenzia internazionale dell'energia, Fatih Birol - #IranWar x.com