Ucraina Zelensky a Londra per incontrare Starmer | l’arrivo in aeroporto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra e si è diretto all’aeroporto, dove ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer. L’arrivo è stato confermato da fonti ufficiali e si è svolto senza incidenti. Zelensky ha scelto la capitale britannica come tappa del suo viaggio, senza ulteriori dettagli sulla durata o sugli incontri previsti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer. Anche il segretario generale della NATO Mark Rutte parteciperà all’incontro al numero 10 di Downing Street per discutere degli sforzi di pacificazione in Ucraina e della “necessità di mantenere la pressione delle sanzioni sulla Russia”. Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula al tribunale del riesame. Il legale: "Non c'era premeditazione" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare Starmer: l’arrivo in aeroporto Articoli correlati Ucraina, Sybiha: “Zelensky è pronto a incontrare Putin”(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la... Ucraina, il ministro: «Zelensky è pronto a incontrare Putin»Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin per trattare sui territori e discutere della centrale nucleare di... Una selezione di notizie su Ucraina Zelensky a Londra per... Temi più discussi: L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; Ucraina, Mosca: Da Kiev atto terroristico. Zelensky: Revoca sanzioni favore a Putin; Non è la nostra guerra. Gli alleati Nato respingono il comando di Trump su Hormuz; ZELENSKY OGGI A LONDRA PER PATTO SU DRONI. Zelensky oggi a Londra, patto di difesa contro i droni. Ucraina avanti con l'adesione all'UeZelensky a Londra: prima incontra Carlo III e poi Starmer Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra, ha riferito il portavoce presidenziale Serhiy Nikiforov, secondo quanto riportat ... msn.com UE: Ancora sanzioni a Mosca, stop gas dalla Russia. Zelensky domani a Londra e poi a MadridPetroliera russa alla deriva presso Malta, Mosca: a bordo centinaia di tonnellate di gasolio La M.T. Arctic Metagaz, la petroliera attaccata dall'Ucraina all'inizio di marzo e alla deriva vicino a Mal ... msn.com #TG2000 - La guerra in Ucraina che viene combattuta, sempre di più, dal cielo. Ancora droni russi in diverse zone del paese, centinaia quelli lanciati da Kiev oltre confine. Oggi Zelensky è a Londra. #17marzo #Ucraina #Zelensky #Londra #Kharkiv #Kiev #Put - facebook.com facebook #TG2000 - #Ucraina, #Zelensky atteso a #Londra. Ancora droni russi e morti #17marzo #Kharkiv #Kiev #Putin #Odessa #Zaporizhzhia #Russia #Dnipropetrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com