Ucraina il ministro | Zelensky è pronto a incontrare Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin. La loro possibile riunione potrebbe riguardare i territori contesi e la centrale nucleare di Zaporizhia, ma ancora non ci sono date ufficiali. La notizia arriva mentre le tensioni tra i due paesi restano alte e le discussioni sul futuro della regione continuano a farsi più intense.

Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin per trattare sui territori e discutere della centrale nucleare di Zaporizhia. È quanto riferisce il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, in un’intervista all’edizione ucraina di European Pravda. Mentre su Telegram, Zelensky fa sapere che hanno «individuato, con il team negoziale e i funzionari governativi, gli aspetti da approfondire nell’accordo con gli Stati Uniti sulla ricostruzione postbellica». E sulla collaborazione con la parte americana, riferisce, che «sta proseguendo attivamente e la parte ucraina si sta dimostrando il più efficiente possibile».🔗 Leggi su Open.online

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato, mentre Mosca ha annunciato che potrebbe irrigidire la propria posizione nei colloqui.

Il 30 dicembre, le notizie principali riguardano la guerra tra Russia e Ucraina, con Zelensky che si mostra disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato.

UCRAINA, PUTIN: Se ZELENSKY è pronto, che venga a Mosca

