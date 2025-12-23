Ucraina massiccio attacco russo a Kiev Zelensky | Putin attacca prima di Natale più pressione per la pace
Un nuovo attacco russo ha colpito le infrastrutture di Kiev e altre regioni ucraine, causando blackout e vittime, tra cui un bambino. Zelensky ha affermato che l’attacco è stato lanciato prima di Natale, con l’obiettivo di aumentare la pressione sulla pace. La situazione rimane critica, evidenziando la persistente tensione nel Paese e le conseguenze di un conflitto che prosegue da mesi.
Massiccio attacco russo a infrastrutture ucraine, blackout di emergenza in diverse regioni del Paese: "Due morti tra cui un bambino". Peskov: "Abbiamo detto che prima ci sarà un processo di lavoro piuttosto scrupoloso, un processo a livello di esperti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta
Leggi anche: Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev | Zelensky: "Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin"
Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 8 morti. Oggi a Miami colloqui Usa-Russia; Kiev: 'Violento attacco russo con missili e droni, morti e feriti' - LIVE; Ucraina: massiccio attacco russo nella notte, almeno tre vittime tra cui una bambina.
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni'. tg24.sky.it
Ucraina, massiccio attacco russo a due giorni da Natale: morti e blackout - Una pioggia di droni e missili si è abbattuta su diverse regioni del Paese, provocando vittime e ... msn.com
Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. fanpage.it
Ucraina, Caracciolo: La Russia vuole Odessa
Ucraina, massiccio attacco russo a due giorni da Natale: morti e blackout Negoziati di pace ancora impantanati - facebook.com facebook
Ucraina, la denuncia di Zelensky: «Massiccio attacco di Mosca». Il leader di Kyiv: «Raid che ha interessato 13 regioni del Paese, con l’utilizzo di 650 droni e più di 30 missili» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.