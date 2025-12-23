Ucraina massiccio attacco russo a Kiev Zelensky | Putin attacca prima di Natale più pressione per la pace

Un nuovo attacco russo ha colpito le infrastrutture di Kiev e altre regioni ucraine, causando blackout e vittime, tra cui un bambino. Zelensky ha affermato che l’attacco è stato lanciato prima di Natale, con l’obiettivo di aumentare la pressione sulla pace. La situazione rimane critica, evidenziando la persistente tensione nel Paese e le conseguenze di un conflitto che prosegue da mesi.

Ucraina, massiccio attacco russo a due giorni da Natale: morti e blackout - Una pioggia di droni e missili si è abbattuta su diverse regioni del Paese, provocando vittime e ... msn.com

Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. fanpage.it

Ucraina, Caracciolo: La Russia vuole Odessa

Ucraina, massiccio attacco russo a due giorni da Natale: morti e blackout Negoziati di pace ancora impantanati - facebook.com facebook

Ucraina, la denuncia di Zelensky: «Massiccio attacco di Mosca». Il leader di Kyiv: «Raid che ha interessato 13 regioni del Paese, con l’utilizzo di 650 droni e più di 30 missili» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.