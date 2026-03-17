Iran Israele lancia raid su Teheran | ucciso Ali Larijani

Durante la notte, Israele ha condotto un raid aereo su Teheran che ha provocato la morte di Ali Larijani, un alto funzionario iraniano, e ha colpito anche Gholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitari Basij. L’attacco ha coinvolto obiettivi situati nella capitale iraniana e ha interessato due figure di rilievo delle forze di sicurezza iraniane.