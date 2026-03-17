Iran Israele lancia raid su Teheran | ucciso Ali Larijani
Durante la notte, Israele ha condotto un raid aereo su Teheran che ha provocato la morte di Ali Larijani, un alto funzionario iraniano, e ha colpito anche Gholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitari Basij. L’attacco ha coinvolto obiettivi situati nella capitale iraniana e ha interessato due figure di rilievo delle forze di sicurezza iraniane.
Nuovi raid diIsraeleinIran. Nella notte le Idf hanno lanciato attacchi suTeherancon l’obiettivo di eliminareAli Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, la cui morte è stata confermata dal ministro della Difesa israeliano,Israel Katz. Tel Aviv ha anche uccisoGholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitariBasij, oltre ad aver lanciato attacchi suBeirute nelsud del Libano. Israele ha preso di mira l’alto funzionario iranianoAli Larijanicon un raid aereo su Teheran durante la notte, colpendo ancheGholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitariBasij, forza paramilitare subordinata aiPasdaran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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