A La Spezia, migliaia di persone si sono riunite per rendere l'ultimo saluto a Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, tragicamente scomparso a 18 anni. L'evento, caratterizzato da palloncini bianchi, lacrime e silenzio, testimonia il dolore condiviso dalla comunità per una perdita improvvisa e straziante, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Un momento di raccoglimento che ha mostrato solidarietà e vicinanza in un momento di grande

Con un lungo applauso e tanti palloncini bianchi in migliaia hanno detto addio al 18enne Youssef Abanoub, detto Aba. Il funerale nella cattedrale Cristo Re di La Spezia ha raccolto nel dolore e nel pianto una folla attonita che gremiva chiesa e piazzale antistante. Erano tutti lì: in ricordo del ragazzo ucciso venerdì scorso con una coltellata inferta dal compagno di scuola dell’istituto Einaudi-Chiodo: il 19enne Zouhair Atif. La Spezia, in migliaia ai funerali del giovane Aba. Un lunghissimo applauso commosso e una nuvola di palloncini in volo hanno salutato, per l’ultima volta, l’uscita della bara bianca di Youssef Abanoub, per tutti semplicemente “Aba”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Spezia, in migliaia per l’addio a Aba, ucciso a scuola dal coetaneo. Palloncini, lacrime e una città spezzata da dolore e choc

L’ultimo applauso per Aba, migliaia di persone ai funerali: dolore, silenzio e pallonciniA La Spezia, il funerale di Aba ha riunito migliaia di persone, creando un momento di grande commozione.

In migliaia ai funerali di Aba Youssef ucciso a La Spezia: “Ora vogliamo giustizia”Migliaia di persone hanno preso parte ai funerali di Aba Youssef, il giovane di 18 anni vittima di un omicidio a La Spezia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Youssef Abanoub, in migliaia ai funerali del ragazzo accoltellato a La Spezia; Spezia, in migliaia per i funerali di Abanoub Youssef; Addio a Youssef, migliaia al corteo funebre. Cattedrale della Spezia gremita per l’ultimo saluto; In migliaia alla Spezia per i funerali di Aba, nel silenzio solo le urla strazianti della mamma.

La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: Il dolore è di tutta la comunità(Adnkronos) - Un lungo applauso ha accolto la bara bianca di Youssef Abanoub, detto Aba, 18 anni, al funerale di oggi 22 gennaio nella cattedrale Cristo Re di La Spezia. Il ragazzo è stato ucciso lo s ... cn24tv.it

La Spezia, lacrime e rabbia: compagni e amici di Aba portano fiori sul banco del giovane uccisoA La Spezia l’ultimo saluto al ragazzo ucciso in classe da un coetaneo. Commozione, incensi, canti. Il cugino: Grazie per esserci vicini ... lastampa.it

La Spezia, in migliaia per l’addio a Aba, ucciso a scuola dal coetaneo. Palloncini, lacrime e una città spezzata da dolore e choc- - facebook.com facebook

La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: “Il dolore è di tutta la comunità” x.com