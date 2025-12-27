Incendio in via Forze Armate a fuoco il tetto di un palazzo | l’intervento dei vigili del fuoco

Nella notte fra venerdì e sabato è proseguito l’intervento dei vigili del fuoco in via Forze Armate, a ovest di Milano, dove in serata era scoppiato un incendio sul tetto di un palazzo. Fortunatamente, riferiscono i vigili del fuoco, non risultano feriti o persone intossicate.La chiamata ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

