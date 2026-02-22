Caprile Juve i bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l’estremo difensore del Cagliari è un candidato I dettagli

Caprile, portiere del Cagliari, potrebbe trasferirsi alla Juventus a causa di problemi con il numero uno attuale. La società bianconera valuta l’acquisto di un nuovo estremo difensore per rafforzare la rosa. Caprile si distingue per le sue parate decisive e si ipotizza che possa essere una soluzione temporanea. La trattativa tra le due squadre sta avanzando, e nelle prossime settimane si attendono sviluppi concreti.

Caprile Juve, il portiere del Cagliari è fra i papabili per la porta dei bianconeri in caso di rottura con Di Gregorio. Le ultime sulla trattativa. La rivoluzione silenziosa tra i pali della “Vecchia Signora” continua a generare indiscrezioni che portano verso i profili più interessanti del panorama nazionale. In una stagione segnata da alti e bassi per l’attuale pacchetto arretrato, la dirigenza bianconera sta vagliando diverse soluzioni per garantire a Luciano Spalletti una batteria di portieri all’altezza delle ambizioni del club. Tra i nomi che hanno scalato le gerarchie del gradimento, spicca con forza quello dell’estremo difensore attualmente in forza al Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caprile Juve, anche i bianconeri sono sul portiere del Cagliari: la valutazione del club sardo e la posizione di ComolliIl Cagliari valuta tra 20 e 25 milioni di euro il portiere Caprile, obiettivo della Juventus.

Leggi anche: Maignan Juve, il Milan aspetta segnali dal portiere francese: la Juve osserva e attende mosse di altre pretendenti dell’estremo difensore

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Di Gregorio Juve, il portiere non è più intoccabile: i bianconeri valutano le alternative per la porta.

Di Gregorio sbaglia ancora, la Juve valuta Carnesecchi o Caprile per l'estateLe recenti prestazioni di Michele Di Gregorio sembrano aver riaperto in maniera definitiva una riflessione che alla Juventus covava da tempo sotto traccia. Errori, incertezze e una continuità mai real ... it.blastingnews.com

Juve-Cagliari, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di SpallettiI bianconeri in campo all'Unipol Domus per dare continuità agli ultimi risultati e restare agganciati all'obiettivo Champions ... tuttosport.com

#Caprile #Juve Le ultime sulla trattativa - facebook.com facebook

Juventus have four names on their goalkeeper shortlist as Marco Carnesecchi alternatives: David De Gea (35, Fiorentina) Elie Caprile (24, Cagliari) Guglielmo Vicario (29, Tottenham) Guillaume Restes (20, Toulouse) — @LaStampa x.com