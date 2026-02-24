Alisson Juve l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio I dettagli della possibile trattativa

Alisson, portiere del Liverpool, potrebbe lasciare il club a causa delle poche occasioni da titolare e diventare uno dei principali candidati per la porta della Juventus. La società bianconera sta valutando questa opzione e ha già iniziato a trattare con gli agenti del brasiliano. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento a titolo definitivo, con dettagli ancora da definire tra le parti. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Alisson Juve, il portiere del Liverpool è fra i candidati per il ruolo di numero uno. Spalletti lo conosce bene avendolo allenato a Roma. Il mercato dei portieri in casa bianconera continua a regalare suggestioni di altissimo profilo, alimentando un dibattito che punta a rivoluzionare i pali della Continassa. Se la priorità della dirigenza resta quella di garantire stabilità e leadership a un reparto apparso talvolta fragile, la pista che porta a un clamoroso ritorno in Italia di uno dei migliori interpreti del ruolo sta prendendo quota. L’ipotesi Alisson non è più solo un sogno di mezza estate, ma una strategia ponderata per ridare caratura internazionale alla difesa di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vicario alla Juve, l’ex Empoli è candidato per il post Di Gregorio: i dettagli della possibile trattativa con il TottenhamVicario, portiere dell’Empoli, ha attirato l’interesse della Juventus dopo che il Tottenham lo ha messo in lista di partenza.

Lookman, possibile addio all’Atalanta: questo club vuole il giocatore accostato alla Juve. I dettagli della possibile trattativaLookman potrebbe lasciare l’Atalanta per approdare al Galatasaray, che ha manifestato interesse per il giocatore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Napoli pazza di Alisson Santos: Qui è tutto bellissimo; Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen (8) straripante, Alisson Santos (7) che impatto, Ndicka (7) non fa respirare Hojlund; L'EX DG MARINO: COMPLIMENTI ALLA SOCIETÀ PER ALISSON. MI RICORDA NERES CON PIÙ GOL; Chi è Alisson Santos, il nuovo gioiello del Napoli di Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana.

Juve, Spalletti sprona Di Gregorio: Accetti di essere disprezzato. Comolli intanto pensa a Vicario e AlissonSpalletti commenta il momento no di Di Gregorio e lo sprona in vista della gara della Juve con il Galatasaray, intanto Comolli sonda il mercato per Alisson e Vicario ... sport.virgilio.it

Juve, nuovi contatti per Vicario. E c'è anche l'idea Alisson per il dopo Di GregorioIl brasiliano, in scadenza nel 2027 con il Liverpool, garantirebbe affidabilità e, soprattutto, esperienza. E ha già lavorato con Spalletti a Roma ... msn.com

Oltre a #Vicario, la #Juventus sta valutando Alisson #Becker del #Liverpool come possibile sostituto tra i pali. Il portiere brasiliano, con contratto in scadenza nel 2027, garantisce esperienza e affidabilità. L’operazione potrebbe essere semplificata dal fatt x.com

Juve, nuovi contatti per Vicario. E c’è anche l’idea Alisson per il dopo Di Gregorio Nell’attesa di capire se nelle casse juventine entreranno i 60 milioni garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League, si scandaglia il mercato dei portieri - facebook.com facebook