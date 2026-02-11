Questa notte a San Marino, Kimi Antonelli è stato coinvolto in un incidente violento. Il giovane pilota, che si trovava sull’auto coinvolta, ha chiamato subito le forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto. Fortunatamente, Antonelli sta bene e non ha riportato gravi ferite.

Kimi Antonelli era su quell’auto. Ed è stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine dopo il violento incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a San Marino, a pochi chilometri dalla sua abitazione. A mettere fine ai dubbi e al riserbo delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale della Mercedes. In una nota, il team di Formula 1 chiarisce che "lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è rimasto coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto dopo essere stata contattata da Kimi. La sua è stata l’unica vettura coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato danni, Kimi è rimasto completamente illeso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura per Kimi Antonelli. Incidente a San Marino, il giovane pilota sta bene

Kimi Antonelli, il giovane pilota della Mercedes, ha avuto un incidente nella sua zona a San Marino.

Kimi Antonelli ha avuto un incidente con la sua Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition.

