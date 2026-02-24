Tutti i marcatori delle partite delle squadre forlivesi dalla Promozione alla Seconda Categoria Edelweiss e Meldola il duello continua a suon di reti
Le partite delle squadre forlivesi, dall’Edelweiss al Meldola, mostrano un livello di gioco elevato, con molte reti segnate. La causa di questa lotta accesa risiede nella voglia di migliorare la posizione in classifica e nell’assenza di favoritismi. Nei campionati regionali, il Civitella subisce una sconfitta casalinga che complica il cammino verso la vetta. I risultati di questa giornata riflettono un movimento calcistico vivo e combattivo.
I risultati dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione ko interno per il Civitella. In Prima Categoria Edelweiss Jolly e Collinello ancora al comando, in Seconda il Medla sale al secondo posto. Promozione (25ª giornata): Civitella-Riccione 1-2 (Bastianelli; Nussoni, Pasolini). Classifica: Misano 52; Savignanese 45;Cervia 44; Novafeltria 42; Stella 41, Bakia 38; Riccione, S. Pietro in Vincoli 37, Diegaro 31; Roncofreddo 30; Gambettola 25; Civitella 24; Reno 22; Bellaria 20; Bellariva, Bagnacavallo 19; Classe 17. Prima Categoria (21ª). Girone G: Forlimpopoli-Edelweiss Jolly 0-2 (Benvenuti, Ramoz), Meldola-Savio 4-1 (Agazzi, Gabelli, Ranieri, Manica; Flamigni), Modigliana-Tozzona 1-3 (Betti; 2 Pozzato, Bonfieni), Stella Azzurra-Pianta 0-2 (Agosta Martoni), Santa Sofia-Carpena 2-3 (Antonini, Campacci; Ragazzini, Fabbri, Sanchez), Vecchiazzano-Fontanelice 1-0 (Cesaroni), Fiumanese-Virtus Faenza 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Meldola, tre gol per la vetta solitaria. Anche il Collinello volaLa ripresa dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria evidenzia i risultati delle sfide recenti.
