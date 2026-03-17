Gli studenti dell’Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi si sono cimentati in una lezione di cesteria tenuta dal maestro Ferdinando Strambi, 83 anni di Certaldo. Durante l’incontro, i ragazzi hanno partecipato attivamente, osservando le tecniche tradizionali e imparando i passaggi fondamentali di questo mestiere antico. La sessione si è svolta presso la scuola Marmocchi, coinvolgendo direttamente i giovani in un’esperienza pratica e formativa.

Alunni dell’Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi alla scoperta dei mestieri di una volta. Una lezione di cesteria, in cui la classe ha potuto incontrare un maestro del settore, Ferdinando Strambi, 83 anni di Certaldo. Sotto la sua guida, gli allievi della scuola media ’Marmocchi’ hanno realizzato una piccola opera di artigianato utilizzando il midollino. Ovvero, la parte interna delle canne di giunco per ottenere i lunghi filamenti adatti per l’intreccio. Strambi si è sempre dedicato al lavoro di ciabattino, ma dopo aver raggiunto la pensione ha deciso di coltivare un’antica passione di famiglia, imparata dal padre, quando era bambino. Ad... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti a lezione di cesteria. Il maestro Strambi in cattedra alla Marmocchi

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