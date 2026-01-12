Lezione del cattivo maestro amico di Maduro | insulti alla venezuelana in festa per la libertà

Durante una manifestazione pro Maduro a Roma, un docente dell’Università La Sapienza ha rivolto insulti a un’esule cubana, chiedendo di lasciare la protesta e utilizzando espressioni offensive. Questo episodio evidenzia come, in alcuni contesti, le tensioni politiche possano sfociare in comportamenti inappropriati, anche da parte di figure accademiche. Un episodio che solleva riflessioni sulla libertà di espressione e sul rispetto reciproco in ambito pubblico.

«E leva sto cazzo de telefono», «merda» gridato tre volte, «te ne devi andare», «ti levi dal cazzo». A pronunciare queste parole urlando contro un'esule cubana in Italia la cui unica colpa è stata quella di chiedere libertà per il popolo cubano e venezuelano durante la manifestazione pro Maduro sabato scorso a Roma, è un professore dell'Università La Sapienza di Roma. Si chiama Luciano Vasapollo ed è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche in teoria in pensione ma, a quanto risulta dal sito dell'ateneo, continua a insegnare anche quest'anno accademico con un corso in «Scienze del turismo sostenibile».

