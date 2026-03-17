A Cheltenham, Peter Phillips e Autumn Kelly sono stati visti alle corse dei cavalli insieme ai rispettivi nuovi partner. La coppia, che ha trascorso 26 anni insieme, si conobbe nel 2003 in Canada durante un Gran Premio di Formula Uno. La loro relazione si concluse nel 2019 con il divorzio. L'incontro di ieri ha attirato l’attenzione dei presenti.

Sono stati insieme 26 anni. Dal 2003, quando si conobbero in Canada, in occasione di un Gran Premio di Formula Uno, al 2019, quando sulla loro storia scese la scure del divorzio. Peter Phillips, 48 anni, e Autumn Kelly, 47. Lui, primogenito della principessa Anna e nipote più grande della regina Elisabetta. Lei, nata a Montréal e senza una goccia di sangue blu. Galeotti furono i motori, non l’appartenenza di Peter alla royal family più famosa al mondo. Leggenda vuole che Autumn nemmeno sapesse da dove provenisse quell’affascinante ragazzo inglese finché non lo vide, sei settimane dopo il primo incontro, in tv accanto a sua nonna. Peter Phillips e Autumn Kelly sono stati insieme dal 2003 al 2019, si sono sposati nel 2008 (foto Getty Images) Nel 2008 venne celebrato il matrimonio, nell’iconica St. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti a Cheltenham: Peter Phillips e l'ex moglie Autumn Kelly si sono incontrati alle corse dei cavalli insieme ai nuovi partner. Ecco com'è andata

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