Harriet Sperling fidanzata di Peter Phillips debutta a Sandringham | il matrimonio si avvicina?

Harriet Sperling, fidanzata di Peter Phillips, ha fatto il suo primo ingresso ufficiale a Sandringham, alimentando le speculazioni sul prossimo matrimonio con il nipote della regina Elisabetta. Dopo aver annunciato il loro imminente matrimonio, Sperling, infermiera pediatrica e scrittrice, partecipa regolarmente agli eventi della famiglia reale, consolidando il suo ruolo all’interno della cerchia.

Dopo l'annuncio delle nozze con il nipote della regina Elisabetta, l'infermiera pediatrica e scrittrice è presenza fissa agli eventi della royal family. Adesso manca solo la data delle nozze, che potrebbe arrivare presto.

Harriet Sperling, chi è la "nuova Kate Middleton": la fidanzata del nipote di Re Carlo apparsa a Wimbledon è già un'icona di stile - La fidanzata del figlio 45enne della principessa Anna era elegantissima in uno splendido completo pastello. leggo.it

Peter Phillips e Harriet Sperling si sono fidanzati: chi è l'infermiera (diventata già icona di stile) che sposerà il figlio della principessa Anna - Dopo le voci degli ultimi mesi, il figlio maggiore della principessa Anna Peter Phillips ha confermato il fidanzamento con Harriet Sperling, annunciando così il matrimonio. ilmessaggero.it

