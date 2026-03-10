Al Cheltenham Festival, l’attenzione si concentra non solo sulle corse, ma anche sul modo in cui pubblico e partecipanti si vestono, ispirandosi allo stile tipico dei Cotswolds. Durante l’evento, reali e celebrità sfoggiano look eleganti e curati, anche se le gare di marzo non impongono un dress code rigoroso. La moda diventa così protagonista, creando un’atmosfera di raffinata informalità.

Benché sia considerato il Royal Ascot della fine dell'inverno, le gare ippiche di marzo non prevedono un rigido dress code. Vestirsi a strati, indossare tacchi bassi e privilegiare la lana sono alcuni dei consigli che vengono dati per stare comodi senza rinunciare al glamour oltre, ovviamente, a quello di guardare il meteo prima di uscire +++dropcap Il Cheltenham Festival non prevede un dress code rigido come il Royal Ascot ma se ci fosse un decalogo scritto al primo punto ci sarebbe «guardare il meteo prima di uscire di casa». Ogni anno a marzo la quintessenza del Cotswolds style sfila all'ippodromo nel cuore del Gloucestershire. E dove glamour e corse di cavalli si incontrano non possono mancare le reali, eleganti nei loro cappotti caldi e con il cappellino d'ordinanza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cheltenham Festival, come ci si veste in perfetto Cotswolds style? Ecco tutti i look di reali e celebrità all'ippodromo

Articoli correlati

Chi veste Laura Pausini nella serata cover di Sanremo 2026: tutti i look della conduttrice del FestivalQuarta serata di Sanremo, nuova carrellata di look per Laura Pausini: abito dopo abito, serata dopo serata si sta dimostrando una diva coi suoi...

Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco cosa ci hanno rivelatoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Contenuti e approfondimenti su Cheltenham Festival

Temi più discussi: Cheltenham Festival, come ci si veste in perfetto Cotswolds style? Ecco tutti i look di reali e celebrità all'ippodromo; Consigli per il primo giorno del Cheltenham Competition: chi vince il Champion Hurdle?; Cheltenham chiama, il Bahrein risponde: la scuderia Victorious debutta al Festival; Ippica, Flutter e BHA: Il futuro delle corse sarà costruito su conoscenza e innovazione.

Cheltenham Festival betting guide: Tips, markets & strategy for Irish puntersTHE Cheltenham Festival is the greatest show on turf, four days where the very best National Hunt horses the Emerald Isle can produce cross the Irish Sea to lock horns with the best Britain has to ... thesun.ie

The definitive 2026 Cheltenham Festival ante-post guideCommercial content notice: Taking one of the bookmaker offers featured in this article may result in a payment to The Sun. 18+. T&Cs apply. GambleAware.org. THE dust may have settled after a ... thesun.co.uk

Cheltenham chiama, il Bahrein risponde: la scuderia Victorious debutta al Festival Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/cheltenham-chiama-il-bahrein-risponde-la-scuderia-victorious-debutta-al-festival/ #grandeippicaitaliana #corse #galoppo #H - facebook.com facebook

Cheltenham Festival: Tutti Quanti supplemented for Champion Hurdle x.com