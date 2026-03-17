Mercoledì 18 marzo si giocano gli ottavi di Champions League a Monaco di Baviera, con il Bayern che affronta l’Atalanta dopo aver vinto 6-1 nell’andata. La squadra bergamasca ha deciso di concedere il turno di riposo a molti titolari, ma non a tutti, lasciando alcuni giocatori in campo per questa sfida decisiva. La formazione sarà quindi parzialmente rivoluzionata rispetto alle ultime uscite.

CALCIO. Mercoledì 18 marzo il ritorno degli ottavi di Champions a Monaco di Baviera con il Bayern dopo l’1-6 dell’andata. Ederson e Cdk si candidano per una maglia. Possibilità di qualificazione sostanzialmente inesistenti dopo l’1-6 dell’andata, ma voglia di fare bella figura. Con questo stato d’animo l’Atalanta scenderà in campo mercoledì 18 marzo alle 21 a Monaco di Baviera contro il Bayern per il ritorno degli ottavi di Champions. E in questo scenario è ipotizzabile il turnover del tecnico Palladino, per testare le seconde linee e la condizione dei recuperati dagli infortuni: prevedibile dunque un turno di riposo per molti titolari, ma non tutti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Turnover Atalanta: turno di riposo per molti titolari, ma non per tutti

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta, turnover col Sassuolo: Ederson e Krstovic verso una maglia da titolari

Leggi anche: Milan, niente turnover col Genoa: Allegri schiera i titolari

Union SG-Atalanta 1-0: gol e highlights | Champions League

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Turnover Atalanta

Temi più discussi: Turnover Atalanta: turno di riposo per molti titolari, ma non per tutti; Bayern, pioggia di gol e record: l'Atalanta sfiderà una macchina offensiva perfetta; Formazioni ufficiali Atalanta-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Krstovic, Scalvini, De Roon, Zappacosta, Zalewski, Zaniolo e Davis; Bayern Monaco-Atalanta, probabili formazioni e ultime notizie: turnover ed esordi stagionali per la Dea.

Turnover Atalanta: turno di riposo per molti titolari, ma non per tuttiMercoledì 18 marzo il ritorno degli ottavi di Champions a Monaco di Baviera con il Bayern dopo l’1-6 dell’andata. Ederson e Cdk si candidano per una maglia. ecodibergamo.it

Un’altra goleada facendo turnover: Atalanta, questo Bayern fa paura. E Kane ci saràI bavaresi si preparano alla sfida contro la Dea battendo in scioltezza il Gladbach, dopo aver steso il Dortmund la scorsa settimana chiudendo il discorso campionato. Kompany si permette il lusso del ... bergamonews.it

Visto il risultato che sta maturando, l’unico che farebbe turnover in campionato per giocarsela a testa alta a Monaco sarebbe Inzaghi, che purtroppo per noi non allena l’Atalanta. x.com

L'Atalanta sbanda col turnover ma si aggrappa al suo gigante verso il sogno bavarese - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook