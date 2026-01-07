Milan niente turnover col Genoa | Allegri schiera i titolari

Per la partita di domani sera contro il Genoa a San Siro, Massimiliano Allegri conferma la formazione titolare, senza effettuare rotazioni. La scelta indica la volontà di mantenere stabilità e fiducia nella squadra, nonostante il calendario intenso. I tifosi si preparano a vedere in campo i giocatori principali, pronti a confrontarsi con l’avversario in una sfida importante per la classifica.

Nessun turnover. Massimiliano Allegri va dritto con i titolari per la sfida di domani sera contro il Genoa a San Siro, nonostante il calendario fitto. Davanti a Mike Maignan spazio al terzetto Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovi?. A centrocampo conferme per Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modri?, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi. Davanti la scelta più attesa: Christian Pulisic e Rafael Leão partiranno insieme dal primo minuto. È solo la seconda volta in campionato. Un segnale chiaro: Allegri punta sulla qualità per dare continuità. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it

