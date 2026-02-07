Tragedia scivola sugli scalini e cade dal monumento | donna muore sul colpo

Questa mattina alle sette, una donna di 43 anni, Valentina Fogli, è caduta dagli scalini del monumento dei Trepponti a Comacchio, perdendo la vita sul colpo. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi, ma per la donna non c’era già più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia sui Trepponti. Intorno alle 7 di sabato 7, infatti, una donna di 43 anni (Valentina Fogli) ha perso la vita dopo essere scivolata sul famoso monumento della città di Comacchio. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, allertati da un testimone, che però non hanno potuto.

