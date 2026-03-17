cinque terre ragazza polacca in vacanza a riomaggiore con i genitori scivola sugli scogli e batte la testa morta affogata

Una ragazza polacca in vacanza a Riomaggiore con i genitori è scivolata sugli scogli e ha battuto la testa, finendo in acqua. I soccorritori sono intervenuti ma purtroppo non sono riusciti a salvarla e il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco con un gommone e portato a La Spezia per l’autopsia.

Una ragazza di 25 anni è morta cadendo dagli scogli a Riomaggiore, una delle zone più suggestive delle Cinque Terre, sulla costa ligure della Spezia. La giovane, di origini polacche, era in vacanza con i genitori. Da accertare i motivi della caduta. I soccorsi sono scattati subito, con l’arrivo di 118 e vigili del fuoco. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano, troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Sotto choc la famiglia che era con lei. La vittima avrebbe battuto violentemente la testa. L'incidente è accaduto sulla diga della marina di Riomaggiore. A intervenire in particolare, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Riomaggiore e l’automedica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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