Turismo senza stress | aumenta la scelta per le città termali 24 milioni di presenze nel 2025

Nel contesto di un crescente interesse per il benessere, le città termali offrono un’oasi di relax e rigenerazione. Con oltre 24 milioni di presenze previste nel 2025, il turismo termale si conferma una scelta sempre più diffusa per chi cerca un approccio tranquillo e salutare alle vacanze, favorendo un’esperienza di benessere senza stress in ambienti naturali e confortevoli.

Record di presenze per il Polo EUR: oltre 1,5 milioni di presenze nel 2025, +50% rispetto all'anno precedenteNel 2025, il Polo EUR ha registrato un record di oltre 1,5 milioni di presenze, segnando un incremento del 50% rispetto all'anno precedente.

