Il 25 marzo, i Centri per l’Impiego di La Spezia e Sarzana ospitano un recruiting day dedicato al settore turistico. L’evento si svolge dalle 14.30 alle 17.30 e mira a mettere in contatto le aziende del turismo con i candidati interessati a ricoprire vari ruoli. Durante la giornata, vengono presentate opportunità di lavoro e si svolgono incontri tra i partecipanti e gli operatori del settore.

Mercoledì 25 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, i Centri per l’Impiego di La Spezia e Sarzana diventano snodi vitali per il mercato del lavoro turistico. Tra Via XXIV Maggio e Via XX Settembre, si incontreranno aziende e candidati per coprire ruoli che spaziano dai bagnini ai receptionist. Questa iniziativa risponde alla stagione in arrivo, trasformando la domanda di manodopera in un evento strutturato di recruiting. La necessità è palpabile: il settore cerca personale da ogni livello gerarchico, inclusi camerieri, cuochi, baristi e addetti alla spiaggia. Non si tratta di una semplice chiamata al lavoro, ma di un meccanismo organizzato dalla Regione Liguria per colmare il gap tra offerta e domanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo in Liguria: 25 marzo, il recruiting day per ruoli

Articoli correlati

Lavoro nel turismo, Club Med cerca personale: recruiting day a Roma l’11 febbraioRoma, 3 febbraio 2026 – Si prospetta un’importante opportunità lavorativa nel settore turistico-alberghiero per i cittadini del territorio.

Sicurezza e vigilanza. Il recruiting dayOpportunità per chi desidera lavorare nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.

Altri aggiornamenti su Turismo in Liguria 25 marzo il...

Temi più discussi: Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione dalla sanità al turismo, la Liguria capofila; Il turismo diventa 5.0 e Smart Twin Transition supporta le imprese verso la doppia transizione; Per la terza edizione di Bitesp 30 buyer da 13 Paesi e 60 operatori turistici dell’Area ligure apuana; Uiltucs, congresso ligure mercoledì 18 marzo a Rapallo: Redditi e contratti è ora di cambiare.

Turismo delle Radici, Liguria protagonista in BrasileLa Liguria è una delle sei regioni italiane scelte per allestire le scenografie del Festival Na Praia di Brasilia, dedicato nel 2025 proprio all'Italia in occasione dei 150 anni dell'emigrazione ... ansa.it

Turismo: Liguria, camere occupate all'85% Natale e 93% CapodannoDai risultati elaborati dall'assessorato al Turismo per Natale e Capodanno, in Liguria nella notte tra il 24 e il 25 dicembre si registra una percentuale dell'85% di occupazione delle camere delle ... ansa.it

L’Italia delle Regioni è il nuovo progetto che nasce dalla collaborazione tra il Ministero del Turismo e Rai Dal nostro network Massa Critica - facebook.com facebook

Alta Badia: turismo sostenibile tra passeggiate e cocktail al pino cembro x.com