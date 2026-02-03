Lavoro nel turismo Club Med cerca personale | recruiting day a Roma l’11 febbraio

Il Club Med apre le porte a chi cerca un lavoro nel turismo. L’11 febbraio a Roma si terrà un recruiting day dedicato a trovare nuovi collaboratori. L’evento si rivolge a chi vuole entrare nel mondo dell’ospitalità e lavorare in un settore in crescita. Chi è interessato può presentarsi con il proprio curriculum e scoprire le opportunità offerte dall’azienda.

Roma, 3 febbraio 2026 – Si prospetta un’importante opportunità lavorativa nel settore turistico-alberghiero per i cittadini del territorio. Infatti, il Centro per l’Impiego di Civitavecchia, attraverso la rete europea EURES, ha comunicato l’organizzazione di una giornata di selezione del personale per Club Med, finalizzata al reclutamento di figure professionali da inserire nei resort situati in Italia e in Francia in vista della prossima stagione estiva. Il Recruiting Day si svolgerà l’11 febbraio 2026 presso la sede della Regione Lazio, in via di Campo Romano 65, a Roma. Nel corso della giornata, i candidati che presenteranno profili in linea con le figure ricercate saranno invitati a partecipare ad una presentazione aziendale, alla quale seguiranno i colloqui individuali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma RecruitingDay

Ultime notizie su Roma RecruitingDay

