Turismo stagione col segno più Per gli stranieri balzo a due cifre | Marche attrattive tutto l’anno

Il turismo nelle Marche continua a registrare segnali positivi, con un aumento dei flussi sia nazionali che internazionali. Dopo un 2024 definito da Palazzo Raffaello come anno di record, il 2025 si conferma come una stagione in crescita, con dati che evidenziano un incremento a due cifre per gli stranieri. La regione si conferma meta attrattiva e visitabile tutto l’anno, rafforzando la sua posizione nel panorama turistico italiano.

Se il 2024, in termini di flussi turistici, era stato definito da Palazzo Raffaello come anno dei "record", il 2025 che volge al termine assume l’etichetta della stagione dal "segno più". E quell’etichetta la rivendica (con orgoglio) la Regione Marche. Certo, i numeri sono ancora parziali, perché tarati sul periodo da gennaio a settembre (quindi da consolidare) e in attesa delle validazioni statistiche (dell’Istat). Eppure "certificati", si è ripetuto ieri mattina in conferenza, perché espressione del "caricamento dei dati delle strutture ricettive". E allora quel "più", anteposto alle cifre: cifre che segnano un incremento più robusto guardando agli stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

